Kai Hahn hat in dieser Szene Pech und trifft nur den Pfosten, sein Gegenspieler Erik Schameitke kommt einen Schritt zu spät Foto: Volker Schinkewitz up-down up-down Gelungener Start ins Fußballjahr Warum der TSV Pansdorf doch noch siegen kann Von Volker Schinkewitz | 01.02.2023, 08:25 Uhr

Der TSV Pansdorf steckt in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein in einer schwierigen Saison. Zuletzt gab es 13 Punktspiele ohne Sieg. Nach dem 5:3(1:2)-Sieg im ersten Test gegen den FC Schönberg will die Mannschaft am Samstag, den 4. Februar gegen den Eckernförder SV nachlegen..