PSV Neumünster trifft auf den VfR Neumünster: Welcher Club ist am Sonntag (30. Juli) in Feierlaune? Foto: Arne Schmuck up-down up-down Spannung vor dem Stadtderby Wer jubelt zum Saisonstart der Fußball-Oberliga – PSV oder VfR Neumünster? Von Torge Meyer/Olaf Wegerich | 28.07.2023, 16:53 Uhr

Genau 244 Wochen mussten die Fußballfans an der Schwale auf dieses Duell in der höchsten Landespielklasse warten. Shz.de nennt jeweils fünf Gründe für den Derbysieger in Grün-Weiß und in Lila-Weiß.