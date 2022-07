Ole Altendorf hebt den Daumen. Der Offensivspieler des Eckernförder SV kam im Testspiel gegen den TuS Jevenstedt zur seltenen Ehre fünf Tore erzielt zu haben. FOTO: Dirk Vetter up-down up-down Fußball-Oberliga Drei Fragen an ESV-Fünffach-Torschütze Ole Altendorf – „Setzen vieles erfolgreich um“ Von Stefan Gerken | 07.07.2022, 16:17 Uhr

Den TuS Jevenstedt sollte man wohl trotz des Abstieges aus der Landes- in die Verbandsliga nicht als Lauffkundschaft bezeichnen. Dennoch gelangen dem Stürmer des Eckernförder SV im Testspiel fünf Tore beim 12:0-Kantersieg. shz.de fragte beim 25-Jährigen nach, was an dem Tag und insgesamt bei seinen Eckernfördern gerade so gut läuft.