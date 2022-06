Ein Bild aus früheren Tagen im ESV-Trikot: Ken-Marvin Smit (re.) setzte sich im Zweikampf gegen Rendsburgs Lennart Beckmann durch. Nach sechs Jahren kehrt Smit jetzt zum ESV zurück. FOTO: Gerken Fußball-Oberliga Neuzugang: Ken-Marvin Smit kehrt zur neuen Saison zum Eckernförder SV zurück Von Stefan Gerken | 15.06.2022, 13:11 Uhr

Nach sechs Jahren in der Ober- und Landesliga und seiner beruflichen Ausbildung in Eutin ist der 29-jährige Ken-Marvin Smit eine vielseitige Verstärkung für das Team von Trainer Maik Haberlag. Bereits am Sonntag, 12. Juni, stand der Außenbahnspieler mit auf dem Trainingsplatz.