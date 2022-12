Beim letzten Heimspiel des Eckernförder SV gegen den TSV Pansdorf setzten sich die Hausherren am 8. Mai 2022 mit 3:1 durch. Hier kämpfen Malte Clausen (li.) und Pansdorfs Paul Manthe um den Ball. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Oberliga Eckernförder SV will gegen seinen Lieblingsgegner die Ergebnis-Krise beenden Von Stefan Gerken | 02.12.2022, 17:49 Uhr

Auch am Sonntag, 4. Dezember, besteht die Hoffnung, dass der Rasenplatz am Bystedtredder ein weiteres Heimspiel des ESV zulässt. Zu Gast ist ab 13.30 Uhr der TSV Pansdorf, gegen den die Eckernförder bisher noch nie verloren haben. Eine gute Chance also, die Niederlagenserie zu beenden.