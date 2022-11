ESV-Keeper Lauritz Sievers (li.) pflückt den Ball im Fünfmeterraum des Eckernförder SV herunter. Bordesholms Maximilian Musci (re.) hat das Leder knapp verpasst. Foto: Olaf Wegerich up-down up-down Fußball-Oberliga Knock-Out in der Nachspielzeit: ESV geht beim TSV Bordesholm leer aus Von Stefan Gerken | 13.11.2022, 14:15 Uhr

Einen kollektiven Blackout leistete sich der Eckernförder SV in der letzten Szene des Auswärtsspiels in Bordesholm. Dieser führte dazu, dass die Hausherren mit 1:0 gewannen und der ESV damit die zweite Pleite in Folge kassierte.