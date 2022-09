Der linke Fuß von Salih Ramo vom FC Kilia Kiel hakt bei Leon Apitz vom Eckernförder SV ein. Die Kilianer gewannen ihr Heimspiel mit 5:1 gegen den ESV. Foto: Ismail Yesilyurt up-down up-down Fußball-Oberliga 1:5 – FC Kilia Kiel bestraft die Fehler des Eckernförder SV gnadenlos Von Stefan Gerken | 18.09.2022, 12:54 Uhr

Die Mannschaft von ESV-Trainer Maik Haberlag stand beim Tabellendritten FC Kilia Kiel vor einer sehr schweren Aufgabe, zumal der Angriff gerade Ladehemmungen hat. Am Samstag, 17. September, zeigten die Eckernförder zwar 35 Minuten einen engagierten Auftritt, doch am Ende fehlte erneut der Mut in den eigenen Offensivaktionen.