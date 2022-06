Das offizielle Teamfoto der Auswahl der dänischen Minderheit in Deutschland (Det Sydslesvigske Fodboldlandshold). Ab dem 25. Juni tritt die Mannschaft bei der Europeada in Österreich an. Sonntag, 19. Juni, gibt es am Eckernförder Bystedtredder ein Testspiel gegen den ESV aus der Oberliga.

FOTO: Sven Geissler