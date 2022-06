Luc Justen (li.) spielte 30 Minuten für den ESV und danach im Trikot der SdU-Auswahl. Hier kann er die Flanke von Jesse Siemonsen, der ebenfalls für den ESV spielt und mit der dänischen Minderheit am Freitag zum internationalen Turnier aufbricht, nicht verhindern. FOTO: Stefan Gerken Fußball-Oberliga Eckernförder SV startet mit 2:2 gegen die dänische Minderheit in die Saisonvorbereitung Von Stefan Gerken | 19.06.2022, 18:20 Uhr

Am 26. Juni startet die Mannschaft der dänischen Minderheit (SdU) in die Europeada 2022, eine Art Europameisterschaft für Minderheiten. Der Härtetest für die von Tore Wächter trainierte Auswahl stieg am Sonntag, 19. Juni, beim Eckernförder SV. Die Partie endete 2:2 und für SdU-Auswahl mit einem großen Schreckmoment.