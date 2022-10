Leon Apitz dreht jubelnd ab: Der Stürmer des ESV erzielte bei der Auswärtspartie beim Schlusslicht SV GW Siebenbäumen das Tor zum 3:1-Enstand. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Oberliga Darum ist der Eckernförder SV auch diese Saison wieder top – 3:1-Sieg in Siebenbäumen Von Stefan Gerken | 24.10.2022, 10:47 Uhr

Die Schützlinge von Trainer Maik Haberlag haben im Schnitt 1,77 Punkte in den bisherigen 13 Saisonspielen geholt und sind damit ähnlich erfolgreich wie in der historisch guten Vorsaison. In Siebenbäumen kamen am Sonntag, 23. Oktober, drei weitere Punkte hinzu. Eine Eigenschaft zeichnet den Kader des ESV für Haberlag ganz besonders aus.