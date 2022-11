Im Hochsommer empfing der ESV, hier mit Henrik Stöterau (li.), der im Rückspiel aber fehlen wird, den TSV Bordesholm und siegte in einem engen und umkämpften Spiel mit 3:2. Hier hat „BoHos“ Jasper Bandholt die Bodenhaftung verloren. Foto: Markus Schinke up-down up-down Fußball-Oberliga Darum warnt Trainer Maik Haberlag vom Eckernförder SV vor dem TSV Bordesholm Von Stefan Gerken | 11.11.2022, 12:22 Uhr

Das ärgerliche 2:3 im vergangenen Heimspiel der Oberliga hat der ESV abgehakt. Zwar kam unter der Woche mit dem 0:4 im Testspiel gegen Holsteins A-Jugend eine weitere Niederlage hinzu, doch die kann Trainer Maik Haberlag verschmerzen. Sein Team muss in der Liga am Samstag, 12. November, in Bordesholm auf Kunstrasen antreten.