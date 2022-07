Eckernfördes Angreifer Malte Claussen (links) zieht in dieser Szene vor dem Heider Calvin Ehlert ab. FOTO: Ulrich Seehausen up-down up-down Fußball-Oberliga Eckernförder SV fehlt beim Regionalliga-Absteiger Heider SV nicht nur der Mut Von Ulrich Seehausen | 31.07.2022, 18:59 Uhr

Schon früh stand die Niederlage in Dithmarschen beim Saisonauftakt fest. Schon am Mittwoch (3. August) will es das Team von Trainer Marc Haberlag im Heimspieldebüt besser machen.