Leon Apitz (li.) war an beiden Toren des Eckernförder SV direkt beteiligt. Hier hat er früh zum 1:0 gegen den SV Todesfelde getroffen und jubelt zusammen mit Luc Justen, Jan-Ole Jürgensen, Jannes Mohr und Arne Wiese. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Oberliga Eckernförder SV wird erneut zum Todesfelde-Schreck Von Stefan Gerken | 25.09.2022, 17:59 Uhr | Update vor 51 Min.

Das Heimspiel am Bystedtredder nahm für den ESV gegen Ligaprimus SV Todesfelde wieder einen unerwarteten Verlauf. Leon Apitz traf früh zum 1:0 doch die Gäste kamen noch einmal nach einem Elfmeter zurück. Am Ende waren es dann aber doch die Hausherren, die zum zweiten Mal in Folge in einem Heimspiel gegen den SVT jubeln durften.