Der große Schritt zum Heimsieg gelang dem Eckernförder SV mit dem Tor von Jannes Mohr (Mi.) nach 59 Minuten zum 1:0 gegen den TSV Pansdorf. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Oberliga 2:0 – Eckernförder SV beendet Niederlagen-Serie am zweiten Advent gegen TSV Pansdorf Von Stefan Gerken | 04.12.2022, 17:50 Uhr

Der Platz am Bystedtredder war zwar tief, aber dennoch gut bespielbar. Der Tabellen-13. aus Pansdorf bot dem ESV einen ordentlichen Kampf, doch diesen nahmen die Hausherren an und siegten am Ende nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang durch Tore von Jannes Mohr und Ole Altendorf mit 2:0.