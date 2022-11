Im Freundschaftsspiel der U16-Nationalmannschaft des DFB kam Mia Mohr (li., Nr 16)aus Fleckeby, die mittlerweile für den Hamburger SV spielt, 20 Minuten als Innenverteidigerin zum Einsatz. Das deutsche Team gewann in Münter mit 5:0. Foto: DFB/Getty Images up-down up-down Fußball-Juniorinnen des DFB Mia Mohr aus Fleckeby feiert ihr Debüt für die U16-Nationalmannschaft auf neuer Position Von Stefan Gerken | 18.11.2022, 15:28 Uhr

In der weiblichen Jugend spielt Mia Mohr für den Hamburger SV in der U17-Bundesliga. Und sie läuft auch weiterhin für den TSV Kronshagen in der C-Jugend im Team mit den Jungs auf. Im Preußenstadion in Münster schaffte sie nun den erfolgreichen Umstieg aus der U15- in die U16-Nationalmannschaft. Mittlerweile aber nicht mehr in einer offensiven Rolle.