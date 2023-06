Vier ESV-Mastershelden feiern im Januar 2010 mit dem Eckernförder Publikum in der Kieler Arena: Sebastian Rettig, Jörn Radke, Marc Medler und Kapitän Henning Ströh (v. li.) unterlagen damals erst im Finale des Hallenmasters Holstein Kiel. Samstag, 17. Juni, kommt das Team wieder zusammen. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Freundschaftsspiel in Eckernförde Masters-Legenden des Eckernförder SV von 2010 fordern die Pokal-Helden des TSV Kropp Von Stefan Gerken | 16.06.2023, 12:55 Uhr

Am Samstag, 17. Juni, kommt es am Bystedtredder zu einem reizvollen Freundschaftsspiel. Es treffen die erfolgreichen Teams des ESV von 2010 und vom TSV Kropp der Saison 2012/13 aufeinander. Ein Spieler reist dafür extra 750 Kilometer an.