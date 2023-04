Während die Rotenhöfer um Moritz Gersteuer (blaues Trikot) gegen den BSC Brunsbüttel vor einer vermeintlich einfachen Aufgabe stehen, müssen die Kropper um Mathis Wriedt (rot-schwarzes Trikot) zu Tabellenführer TSV Nordmark Satrup. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Wird der TuS Rotenhof zum großen Gewinner des 17. Spieltages? Von Joachim Hobke | 14.04.2023, 11:58 Uhr

Das Team von Hermi Lausen will mit einem Heimsieg am Samstag (15. April, 16 Uhr) gegen den BSC Brunsbüttel Platz 2 in der Tabelle verteidigen. Der TuS-Trainer warnt aber vor einem unbequemen Gegner.