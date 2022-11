Beim 4:0 im Hinspiel gelangen Ken Dikun (weißes Trikot, im Duell mit Rotenhofs Jan Pioch) drei Tore. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Kann der TuS Rotenhof Satrups „Tor-Maschine“ Ken Dikun stoppen? Von Joachim Hobke | 10.11.2022, 18:11 Uhr

Im Hinspiel gegen den TSV Nordmark war die Elf von Trainer „Hermi“ Lausen in der ersten Halbzeit überlegen, musste sich nach 90 Minuten aber deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Am Samstag (12. November) will es der TuS beim Tabellenführer besser machen.