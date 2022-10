Hatte am vergangenen Wochenende viel zu kritisieren: Rotenhofs Coach „Hermi“ Lausen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Das erwartet Rotenhofs Trainer „Hermi“ Lausen von seinem Team nach der Pleite in Rantrum Von Joachim Hobke | 13.10.2022, 16:07 Uhr

Am Samstag (15. Oktober) ist der Tabellenvorletzte SV Dörpum auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee zu Gast. Dann will der TuS vieles besser machen als in der Vorwoche.