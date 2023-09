Fußball-Landesliga Schleswig So will der TSV Kropp den TuS Rotenhof schlagen und die Liga wieder spannend machen Von Joachim Hobke | 29.09.2023, 13:22 Uhr In der vergangenen Saison siegten die Rotenhöfer um Felix Knuth (blaues Trikot) mit 2:1 beim TSV Kropp um Florian Legrum. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Am Samstag (30. September, 14 Uhr) empfängt das Team von Trainer Dennis Usadel den in acht Spielen noch unbezwungenen Spitzreiter. In den letzten Duellen sahen die Kropper immer gut aus, Zählbares sprang allerdings selten heraus.