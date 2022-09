Emotionen pur bei Jakob Mathea (re.), Fabian Hunze (Nummer 21) und Torschütze Jonas Schäfer (unten) nach dem späten 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter. Foto: Sascha Hamann up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Déjà-vu und Rote Karte beim Last-Minute-Sieg des TSV Altenholz gegen den Gettorfer SC Von Sascha Hamann | 03.09.2022, 10:45 Uhr

Bereits am 4. Spieltag stand das Derby-Rückspiel zwischen dem TSV Altenholz und dem Gettorfer SC an. Am Freitagabend, 2. September, kam es zu einem Spiegelbild des Hinspieles, jedoch dieses Mal mit dem entscheidenden Elfmeter auf Seiten der Schwarz-Gelben.