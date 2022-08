Hart gearbeitet hat die SG EMTV/Fleckeby in einem dreitägigen Trainingslager beim Brekendorfer TSV, wo dieses Mansnchaftsfoto entstanden ist. Der neue Trainer Michael Großmann sieht sein Team gut aufgestellt um einen Platz im oberen Tabellendrittel anzustreben. FOTO: Privat up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Neuer Trainer: Michael Großmann will die SG EMTV/Fleckeby ins obere Tabellendrittel führen Von Stefan Gerken | 25.08.2022, 11:34 Uhr

Die Saison in der Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen steht in den Startlöchern. Mit dabei ist auch wieder die SG EMTV/Fleckeby. In der Vorsaison sah das Team lange Zeit wie ein sicherer Absteiger aus und erkämpfte sich noch den Klassenerhalt. Diese Spielzeit soll besser werden, der neue Trainer glaubt an eine gute Saison.