Erster Sieg in der Landesliga Historisches 5:1 – Erst Gewitter, dann ein Donnerwetter der SG Eckernförde/Fleckeby Von Stefan Gerken | 12.08.2023, 18:29 Uhr Gute Haltungsnoten: Joshua Nwokoma hat gerade zum 5:1-Endstand für seine SG Eckernförde/Fleckeby gegen IF Stern Flensburg getroffen und feiert seinen zweiten Treffer des Tages mit einem Rückwärtssalto. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Der Aufsteiger ist nun auch in der neuen Saison angekommen und feierte am dritten Spieltag seinen ersten „Dreier“ der Vereinsgeschichte in der Landesliga. Dabei waren zwei SG-Spieler für IF Stern Flensburg nie zu stoppen.