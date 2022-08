In der Vorbereitung gewannen die Osterrönfelder um Kapitän Henning Knuth (links) und Max Lipka das Finale des LZ-Turniers gegen den TuS Rotenhof um Mats Henke (weißes Trikot). FOTO: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Gute Vorbereitung, großer Kader: Osterrönfelder TSV für den Saisonauftakt gerüstet Von Joachim Hobke | 11.08.2022, 16:28 Uhr

Mit dem Derby beim TSV Kropp startet das Team des neuen Trainers Nicklas Loose am Samstag (13. August) in die Spielzeit 22/23. Auch am 2. Spieltag trifft der OTSV auf einen Verein aus der Nachbarschaft.