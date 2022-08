FOTO: MTSV Hohenwestedt Fußball-Landesliga Mitte Bloß nicht wieder zittern: MTSV Hohenwestedt will so früh wie möglich den Klassenerhalt Von Thorben Schulz | 10.08.2022, 13:51 Uhr

In der vergangenen Saison mussten die Hohenwestedter bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen. Dieses Mal will es das Team des Trainerduos Udo Kochanski/Sebsatian Barth besser machen. Zum Auftakt geht es am Sonnabend (13. August) gegen einen Lieblingsgegner.