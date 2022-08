Geht in seine siebte Saison als Trainer des Gettorfer SC: Christian Schössler FOTO: Dirk Vetter up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Das sind die Saisonziele und die Titelfavoriten von Gettorfs Trainer Christian Schössler Von Sascha Hamann | 11.08.2022, 11:52 Uhr

Am Freitag (12. August) steht für den Gettorfer SC das erste Pflichtspiel in der Fußball-Landesliga Mitte an. Zum Saisonauftakt kommt um 18.30 Uhr der Oberliga-Absteiger TSV Altenholz in den Gettorfer Sportpark.