Die achte Niederlage in Folge ging an den Spielern des Gettorfer SC nicht spurlos vorbei. Kevin Link (li.), Torwart Michael Anderer (Mi.) und Stürmer Hannes Schmidt lassen deutlich erkennen, wie ihre Gefühlslage während des 2:3 gegen IF Stern Flensburg aussah.

