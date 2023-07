Einfelds Patrick Hanka (links) hat hier gegen den Nortorfer Jan Niklas Boysen das Nachsehen. Foto: André Sell up-down up-down Fußball-Kreispokal Holstein Tore zur richtigen Zeit: TuS Nortorf steht nach 3:1 beim TS Einfeld im Achtelfinale Von Torge Meyer | 22.07.2023, 15:08 Uhr

Die Elf von Trainer Fabian Doege zeigte sich in Neumünster eine Woche vor dem Verbandsligastart in guter Verfassung. Ein TuS-Spieler war an allen drei Toren beteiligt.