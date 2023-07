Jevenstedts Lucas Seefeldt (rechts, hier gegen Michael Behnke) erzielte drei Tore beim 4:0-Pokaltriumph gegen den MTSV Hohenwestedt. Was geht gegen den ESV? Foto: Torge Meyer up-down up-down Fußball Wirft TuS Jevenstedt mit dem Eckernförder SV den nächsten Oberligisten aus dem Kreispokal? Von Torge Meyer | 21.07.2023, 17:38 Uhr

Der Verbandsligist begeisterte mit dem wöchentlichen 4:0 gegen den MTSV Hohenwestedt. Doch am Samstag (22. Juli, 17 Uhr) läuft der Titelverteidiger an der Jevenau auf. Spannende Duelle dürfte es in Todenbüttel und Audorf geben.