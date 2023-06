Wollen am Samstag den Pokalsieg bejubeln: die Hohenwestedter um Felix Ploog (rechts), Thies Kochanski und Hannes Kracht (Nr. 8). Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Kreispokal RD-ECK Nach Ärger um Finalvergabe: MTSV Hohenwestedt will Party beim Eckernförder SV crashen Von Joachim Hobke | 02.06.2023, 12:33 Uhr

Erst erhält der MTSV eine Zusage, doch der Kreisfußballverband revidiert später seine Entscheidung. Nun wird das Endspiel am Samstag (3. Juni, 15.30 Uhr) im Rahmen der „100-Jahr-Feier“ am Bystedtredder in Eckernförde angepfiffen.