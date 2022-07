Der Kapitän jubelt: Konstantin Raider (li.) will mit seinem SV Schwansen gerne am Samstag, 16. Juli, im Pokal eine Überraschung gegen den FC Fockbek schaffen. Hier feiert er zusammen mit Michele Heidrich. FOTO: Dirk Vetter up-down up-down Fußball-Kreispokal RD-ECK Wo die Favoriten zittern müssen und warum der SV Schwansen nach dem Spiel auf jeden Fall feiert Von Stefan Gerken | 15.07.2022, 15:21 Uhr

An diesem Wochenende startet die Fußball-Saison dann auch offiziell mit den ersten Pflichtspielen. Im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde sind am Freitagabend, 15. Juli, schon zwei Partien – der Barkelsbyer SV zog bereits kampflos in die nächste Runde ein. Der SV Schwansen will den FC Fockbek vor Probleme stellen.