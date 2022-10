Der Rasenplatz des SV Felm. Zuletzt war dort die Kreisliga-Partie gegen den Osdorfer SV abgebrochen worden, da sich ein Spieler in einem der vielen Maulwurfsgänge vertrat. Doch die Felmer packten an und richteten den Platz nach rund 30 Arbeitsstunden wieder her.

Foto: Stefan Gerken