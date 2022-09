Von diesen mit Muttererde aufgefüllten Stellen, die durch Maulwürfe auf dem Rasenplatz des SV Felm entstanden sind, gibt es viele. Zumindest auf einem Viertel des Platzes. Dort verletzte sich Sonntag, 25. September, auch ein Osdorfer Spieler, woraufhin die Partie abgebrochen wurde. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Kreisliga Nord-Ost Nach Spielabbruch in Felm: Diese Konsequenzen sind jetzt möglich Von Stefan Gerken | 27.09.2022, 16:38 Uhr

Der Rasenplatz in Felm ist durch Maulwürfe stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Sonntag, 25. September, kam es im Derby gegen den Osdorfer SV deshalb sogar zum vorzeitigen Abbruch und einer Verletzung eines OSV-Spielers. Jetzt werden das Kreisgericht oder der Spielausschuss sich der Sache annehmen.