Philip von Lindt (li.) vom Osterbyer SV wird von Gettorfs Cedric Madsen im letzten Moment gestört. Der Ball scheint zwischen den beiden festzustecken. Der Test ging mit 6:1 an den Landesligisten. FOTO: Sascha Hamann up-down up-down Fußball-Kreisliga Osterbyer SV will seinen Gegnern zukünftig taktisch überlegen sein – Test in Gettorf endet 1:6 Von Stefan Gerken | 10.07.2022, 17:18 Uhr

Erst Teambuilding im Altenhofer Hochseilgarten, dann erster Test der Vorbereitung in Gettorf. Die Osterbyer haben sich für die kommende Saison viel vorgenommen. Kämpfen war immer eine große Stärke des Teams, jetzt will Trainer Sven Meier taktische Vorgaben stärker in den Fokus rücken.