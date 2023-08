Fußball-Kreisliga Osterbyer SV erlebt Debakel und schrammt nur knapp an zweistelliger Pleite vorbei Von Sönke Smit | 21.08.2023, 15:25 Uhr Elias Hagner (liegend) ist nach nicht einmal zehn Minuten bereits zum zweiten Mal überwunden worden. Der Torwart des Osterbyer SV kam um eine zweistellige Niederlage gegen den TSV Kronshagen II im Heimspiel der Kreisliga Nord-Ost nur knapp herum. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Früh in der Saison wird deutlich, dass es innerhalb der Kreisliga Nord-Ost ein extremes Leistungsgefälle gibt. So sind Kantersiege und deftige Niederlagen an der Tagesordnung. Der SV Schwansen kam zu einem 7:0 gegen den Vizemeister der Vorsaison.