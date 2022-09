Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem Eckernförder SV II, hier mit Peter Schreiber (re.) gegen Philip von Lindt , und dem Osterbyer SV gab es am Bystedtredder ein 1:1-Unentschieden. Foto: Vetter up-down up-down Fußball im Altkreis Eckernförde Ein ewig junger David-gegen-Goliath-Vergleich zwischen Osterby und dem ESV II Von Stefan Gerken | 01.09.2022, 15:28 Uhr

Der ESV II und der OSV kassierten am vergangenen Spieltag beide ihre ersten Saisonniederlagen. Nun kommt es zum stets emotionalen und nicht selten heißblütigem Derby. Eine Vorgeschichte aus der Saison 2021/22 ist abgehakt, aber auch so steht vor allem die U23 des Oberligisten in der Bringschuld.