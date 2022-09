Nils Petersen vom Osdorfer SV hebt gestikulierend die Arme und zeigt ein unzufriedenes Gesicht. Die Stimmung nach dem 2:6 in Rotenhof könnte beim OSV besser sein. Aber Trainer Jan Klang will den Fehlstart nicht überbewerten. Foto: Vetter up-down up-down Fußball-Kreisliga Nord-Ost 2:6 beim bis dahin sieglosen TuS Rotenhof II – Osdorfer SV droht eine schwere Saison Von Sönke Smit | 05.09.2022, 12:17 Uhr

Zweimal sechs und einmal fünf Gegentreffer kassierte der OSV bereits in vier Spielen des diesjährigen Saison. Es läuft auf Abstiegskampf heraus, doch Trainer Jan Klang will so früh in der Saison von Panik nichts wissen. Richtig gut ist die Stimmung dagegen beim ESV II und auch wieder in Gettorfs U23.