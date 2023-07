Spektakulär: Einfelds Malte Zimmermann liegt artistisch in der Luft, Teamkollege Max Schlüter schaut zu. Beide Routiniers sollen den TSE wieder in ruhigeres Fahrwasser lotsen. Foto: André Sell up-down up-down Fußball-Kreisliga Mitte Nach dem Verbandsliga-Seuchenjahr: TS Einfeld drückt den Reset-Knopf und will „Spaß haben“ Von Torge Meyer | 24.07.2023, 10:49 Uhr

Die Elf von Trainer Miki Mladenovic hatte in der vergangenen Saison das Siegen verlernt. Der Negativtrend hielt jetzt in der aktuellen Vorbereitungsphase an – trotz neun Zugängen.