Christof Witt peilt mit dem Fußball-Kreisligisten TSV Lütjenburg den Aufstieg in die Verbandsliga an. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Testspiele in der Winterpause Christof Witt verfolgt mit dem TSV Lütjenburg ehrgeizige Ziele Von Harald Klipp | 12.02.2023, 19:22 Uhr

Trainer Christof Witt hat die lange Winterpause satt: „Es wurde endlich mal wieder Zeit“, sagt der Trainer des TSV Lütjenburg. Der Fußball-Kreisligist hat in zwei Wochen sein erstes Punktspiel auf dem Terminplan und will davor in Form kommen.