Dennis Czarnecki erzielte im Derby beim SV Felm seine Saisontore 11 und 12. Zum Sieg reichte es für den Osdorfer SV aber dennoch nicht. Fußball-Kreisliga Nord-Ost Kellerduell endet 2:2 – SV Felm und Osdorfer SV verpassen den Befreiungsschlag Von Sönke Smit | 05.12.2022, 17:44 Uhr

Das letzte Spiel der Kreisliga Nord-Ost im Jahr 2022 fand am Sonntag, 4. Dezember, in Felm statt. Der heimische SVF hätte mit einem Sieg den Nachbarn aus Osdorf überholen und auf einen Abstiegsplatz schubsen können. Doch die Partie, in der es auf beiden Seiten einen Strafstoß gab, fand keinen Sieger.