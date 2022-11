Leon Apitz (re., hier gegen Todesfeldes Yannick Chaumont) vom Eckernförder SV war zuletzt an mehreren Toren beteiligt und hat sich in die erste Elf gespielt. Sonntag spielen die schwarz-weißen am Bystedtredder gegen den SV Eichede. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball im Altkreis Eckernförde Das ist los am Wochenende: SV Schwansen und Eckernförder SV bitten zum Verfolgerduell Von Stefan Gerken | 04.11.2022, 15:31 Uhr

Die Temperaturen sinken zwar, aber an diesem Spieltag wird es auf einigen Plätzen heiß her gehen. Im Altkreis stehen in der Oberliga beim ESV, in der Landesliga in Gettorf und Altenholz, in der Verbandsliga und auch in der Kreisliga in Waabs beim Topspiel brisante Duelle an. Ein Überblick zum Wochenende.