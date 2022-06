Am Pfingstmontag, 6. Juni, spielen die Jugendfußballer ihre neuen Kreismeister aus. FOTO: Oliver Zimmermann via www.imago-images.de Jugend-Fußball am Pfingstmontag Kreispokal-Endspiele: Derby in der B-Jugend zwischen Gettorfer SC und Eckernförder SV Von Stefan Gerken | 06.06.2022, 10:45 Uhr

Um 14 Uhr empfängt der TSV Neudorf-Bornstein den TuS Jevenstedt in der A-Jugend. Das Derby zwischen dem GSC und dem ESV bei den B-Junioren findet auf dem Kunstrasenplatz in Gettorf statt. Auch in den jüngeren Jugendklassen wird gespielt.