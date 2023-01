Ende Oktober waren sie noch Gegner, nun spielen sie gemeinsam in einem Team: Timo Klug (links) und Jonas Meyert, der vom Büdelsdorfer TSV zum TuS Jevenstedt gewechselt ist. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Wechselfrist im Fußball endet Das hat sich bei den Rendsburger Vereinen in der Winterpause getan Von Joachim Hobke/Thorben Schulz | 31.01.2023, 14:19 Uhr

Am Dienstag, 31. Januar, schließt um 23.59 Uhr auch im Amateurfußball das Transferfenster, Vereinswechsel sind dann nicht mehr möglich. Was hat sich bei den Rendsburger Klubs in der Winterpause getan? Eine Übersicht.