FOTO: Vetter Fußball-Interview Jesse Siemonsen freut sich auf sein Debüt für die dänische Minderheit gegen seinen ESV Von Stefan Gerken | 18.06.2022, 20:00 Uhr

Am Sonntag, 19. Juni, steht Jesse Siemonsen vor seinem Debüt für die Auswahl der dänischen Minderheit in Deutschland (SdU). Der 20-jährige Mittelfeldspieler des Eckernförder SV wird ausgerechnet gegen seinen Heimatklub am Bystedtredder auflaufen. Anpfiff ist um 14 Uhr, shz.de hat vorher mit Jesse gesprochen.