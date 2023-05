Seit dem 1. Juli 2017 ist Udo Kochanski bereits Trainer beim MTSV Hohenwestedt. Foto: André Sell up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte Vom Fast-Absteiger zum Aufsteiger: So erklärt Udo Kochanski das „Wunder von Hohenwestedt“ Von Joachim Hobke | 22.05.2023, 15:57 Uhr

In der vergangenen Saison drohte dem MTSV lange Zeit der Gang in die Verbandsliga. 13 Monate später gelingt der Sprung in die Oberliga. Im Interview mit shz.de spricht der Trainer über das Erfolgsgeheimnis und die Herausforderungen in der neuen Liga.