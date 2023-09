Sporttermine in und um Rendsburg König Fußball regiert: Derby beim SV Merkur – Spiel 1 nach Awe-Rauswurf in Audorf Von Torge Meyer | 01.09.2023, 16:30 Uhr Nach der Entlassung von Trainer Ingo Awe will Marvin Jessen mit dem TSV Vineta Audorf mit einem Heimsieg gegen Dänischenhagen wieder für mehr Ruhe sorgen. Foto: Torge Meyer up-down up-down

Der Osterrönfelder TSV will in der Landesliga einen Heimkomplex vermeiden. Ihm droht aber die dritte Niederlage vor den eigenen Fans. Auch der Handball legt los. Aufsteiger HSG Eider Harde startet in die 3. Liga.