Lars Dubau sitzt hier beim FC Kilia Kiel auf der Tribüne, wo er als sportlicher Leiter arbeitete, ehe er zuletzt beim Suchsdorfer SV zum Trainerteam gehörte. In der kommenden Saison wird er neuer Co-Trainer von Christian Schössler beim Gettorfer SC. FOTO: Archiv Fußball-Landesliga Gettorfer SC holt den dritten Wolf ins Team – Lars Dubau wird neuer Co-Trainer Von Stefan Gerken | 01.07.2022, 10:03 Uhr

Kurz vor dem Start in die Vorbereitung am Freitag, 1. Juli, hat Fußball-Landesligist Gettorfer SC einige Personalentscheidungen gegenüber shz.de verkündet. Mit Noah Wolf kommt der Bruder von Yannick und Niklas zum GSC dazu. Auch ein neuer Torwart steht bereit, dafür hat sich ein Leistungsträger in Richtung TSV Kronshagen verabschiedet.