Gettorfs dritter Wolf leitete den Siegtreffer ein: GSC-Youngster und Neuzugang Noah Wolf (re.), hier angegriffen von Max-Peter Andersen, spielte den entscheidenden Pass auf Stürmer Torben Dahsel, der den Elfmeter rausholte, der zum Gettorfer 1:0-Sieg führte. FOTO: Vetter Fußball-Landesliga Mitte Holpriger Auftakt für Gettorfer SC und TSV Altenholz – Elfmeter entscheidet über den Derbysieg Von Stefan Gerken | 13.08.2022, 12:21 Uhr

Die 220 Zuschauer sahen zwei nervöse Mannschaften, in denen noch nicht sehr viel klappte. Der GSC durfte die drei Punkte am Ende bejubeln, während Altenholz mit mehreren entscheidenden Situationen haderte: Elfmeter, Rote Karte und eine ausgelassene Großchance auf das 1:1 in der 93. Minute.