Der beim Gettorfer SC eingewechselte Justus Plehwe ist mal mit Tempo an seinem Gegenspieler vorbeigezogen, doch Tom Niklas Braesch von der SpVg Eidertal Molfsee greift zu seinem Foulspiel. Foto: Sascha Hamann

Die Negativ-Serie des Gettorfer SC hält an. Am Samstag, 26. August, blieben die Rot-Weißen beim neuen Spitzenreiter der SpVg Eidertal Molfsee erneut tor- und sieglos und stehen am Tabellenende. Trainer Marcel Korn weiß, was besser werden muss.