Julian Zülsdorff hat den Ball mit der Brust angenommen und wird dabei von seinem Trainer Maik Haberlag beobachtet. Am Freitagabend muss Verteidiger Zülsdorff gegen Phönix Lübeck die Abwehr seines ESV zusammenhalten. FOTO: Dirk Vetter

Fußball-Oberliga Reizvolles Testspiel: Eckernförder SV empfängt am Freitagabend Regionalligist Phönix Lübeck Von Stefan Gerken | 30.06.2022, 16:05 Uhr

Für Fußball-Oberligist Eckernförder SV steht am Freitagabend, 1. Juli, bereits das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison an. Zu Gast am Bystedtredder ist um 19 Uhr mit dem 1. FC Phönix Lübeck ein Regionalligist. Eine wichtige Personalfrage ist beim ESV dann bereits entschieden worden.